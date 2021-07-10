Tacikistan'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Hayatını kaybedenler var
Tacikistan’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 evde hasar meydana geldiği belirtildi.
Tacikistan'ın Hucend kentinin 171 kilometre güneydoğusunda, başkent Duşanbe'nin 165 kilometre kuzeydoğusunda ve Rasht ilçesinin 21 kilometre doğusunda meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı.
Yerel saatle 07.14 sularında kaydedilen depremde Tacikabad bölgesindeki Langari Shoh kırsal topluluğunun Buston köyünde 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tacikabad yerel yönetiminden Zulfikor Ramazonzoda, depremden daha çok Langari Shoh sakinlerinin etkilendiğini, bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
19 EVDE HASAR VAR
Depremin hissedildiği bölgelerde 19 evde hasar meydana geldiği belirtildi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın talimatıyla komisyon kurulduğu, komisyon üyelerinin deprem bölgelerinde durumu incelemek, hasarı tespit etmek ve depremden etkilenenlerin yaralarının sarılması için olay yerine gönderildiği ifade edildi. Mağdur ailelere geçici barınma yerleri, sağlık hizmeti ve sıcak yemek yardımı sağlandığı duyuruldu.
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