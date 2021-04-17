Taciz iddiasıyla mahalle karıştı: Linç girişimi
Esenyurt'ta, bir ay boyunca takip ettiği kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi bir grup yakalayarak darp etti.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ablasını 1 aydır takip ederek sözlü tacizde bulunan kişiyi fark eden kız kardeşi durumu mahalle sakinlerine söyledi.
Şüpheli kişinin tekrar sokağa gelmesi üzerine yakalanıp darp edildi. Tacize maruz kaldığı iddia edilen kadının kız kardeşi de şüpheliye tokat attı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerini sakinleştirdi.
İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine şüpheli ve kadınlar polis merkezine götürüldü.
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