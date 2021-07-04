Tacize uğradıklarını belirtip otobüste dövdüler

İzmit'te bir kişi taciz yaptığı iddiası ile ve halk otobüsünde darp edildi

DHA
04 Temmuz 2021 Pazar, 13:14
Tacize uğradıklarını belirtip otobüste dövdüler
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Olay, dün gece saatlerinde, İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. 

İddiaya göre, Pişmaniye Meydanı’nda yürüyen kadınları alkollü bir kişi taciz etti. Kadınlar arkadaşlarına haber verdi ve durakta bekleyen alkollü kişi, gelen halk otobüsüne bindi.

Kadın ve arkadaşları da otobüse bindi. Otobüste koltukta oturan kişiye yumruk ve tekme attılar. Otobüste bulunanlar, kadınları sakinleştirerek araçtan indirdiler. Otobüs daha sonra yoluna devam etti. 


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