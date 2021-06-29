İstanbul'da bir kadın şort giydiği gerekçesiyle sözlü tacize uğradı
Şebnem Tüfekçi, sosyal medya hesabından şort giydiği için kendisine yapılan sözlü tacizin görüntülerini paylaştı.
İstanbul Fikirtepe'de Şebnem Tüfekçi isimli kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden şahsın görüntüsünü paylaştı.
Tüfekçi, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. Babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Şebnem isimli genç kadın, ahlak bekçisi bir erkek tarafından, şort giydiği için hakaretlere maruz kaldı.— Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) June 29, 2021
29 Haziran 2021 - Fikirtepe/İstanbul
Şebnem’in yanındayız! pic.twitter.com/XqRLuHlgRX
Sözlü taciz, birileri, başkası üzerinde güç kazanmak ve kontrol etmek için sürekli olarak olumsuz ya da aşağılayıcı kelimeler kullandığında ortaya çıkmaktadır.
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