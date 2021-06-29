İstanbul'da bir kadın şort giydiği gerekçesiyle sözlü tacize uğradı

Şebnem Tüfekçi, sosyal medya hesabından şort giydiği için kendisine yapılan sözlü tacizin görüntülerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2021 Salı, 21:46
İstanbul'da bir kadın şort giydiği gerekçesiyle sözlü tacize uğradı
Abone Ol google-news

İstanbul Fikirtepe'de Şebnem Tüfekçi isimli kadın, şort giydiği gerekçesiyle kendisine hareket eden şahsın görüntüsünü paylaştı.

Tüfekçi, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. Babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" ifadelerini kullandı. 

Sözlü taciz, birileri, başkası üzerinde güç kazanmak ve kontrol etmek için sürekli olarak olumsuz ya da aşağılayıcı kelimeler kullandığında ortaya çıkmaktadır. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler