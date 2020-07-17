Tacize uğrayan kadını koruyan 17 yaşındaki Hamza dövülerek öldürüldü!

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:27

Bursa’nın Gürsu ilçesinde pazarda çalışan 17 yaşındaki Hamza Ajan, bir grubun tacizine uğrayan bir kadını savunduğu gerekçesiyle darp edilerek öldürüldü.

Duvar'da yer alan habere göre; Bursa’nın Gürsu ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde, pazarcılık yapan 17 yaşındaki Hamza Ajan, bir grup tarafından hakaret edilen bir kadını savunmaya çalıştı. Ancak Ajan, kadını hakaretlerle taciz eden 4 kişinin saldırısına uğradı ve şiddetli şekilde dövüldü. Darp edildikten sonra fenalaşan Hamza Ajan yere yığıldı.

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne götürülen Hamza Ajan, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olayın yaşandığı gece saat 03.00 civarında yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin tahkikatı sürdüren Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığını belirledikleri ve pazarcılık yapan şüpheli M.S. (15) ile kardeşi M.S.’yi gözaltına aldı. Hamza Ajan ve taciz edilen kadının Suriyeli oldukları öğrenildi.