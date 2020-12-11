Tacizle suçlanan yayıncı İbrahim Çolak yaşamına son verdi
Hakkında taciz suçlamaları bulunan yazar İbrahim Çolak, yaşamına son verdi.
Sosyal medyada hakkında taciz iddiaları yayınlanan edebiyatçılardan İhtiyar Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak'ın yaşamına son verdiği belirtildi.
Çolak, sosyal medyada yer alan paylaşımlarda tacizle suçlanmıştı. Çolak, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum.”
Paylaşımın ardından Çolak'a ulaşılamadığı ve hayatına son vermiş olabileceği belirtildi.
İddiaları doğrulayan Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Twitter paylaşımında “İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm” ifadelerine yer verdi.
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