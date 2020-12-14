Medipol'ün profesörü, tacizleri ifşa edenlere 'ahlaksız' dedi

14 Aralık 2020 Pazartesi, 09:37

Tacize uğrayan kadınların sosyal medya üzerinden başlattığı ifşa hareketine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nden skandal bir "yorum" geldi.

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Ürolog Prof. Zeki Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı yorumunda, tacizlerin teşhir edilmesi "ahlaksız kadınlar ahlaksız erkekleri ifşa ediyor" dedi.

Bayraktar, paylaşımını Kuran'da bulunan İsra Suresi'ndeki ilgili ayete atıf yapıp "Zinaya yaklaşma (17/32)" diyerek bitirdi.

Bayraktar, paylaşımını daha sonra tepki almasıyla sildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Haberimizin ardından paylaşımının büyük tepki alması ve gündem olması sonrası Prof. Dr. Zeki Bayraktar yazılı bir açıklama yaptı. Bayraktar, sözlerindeki kastının "edebiyat dünyası ile sınırlı" olduğunu belirtmesine rağmen bazı arkadaşları tarafından uyarılması sonrası paylaşımını sildiğini belirtti.

Aleyhinde bir linç kampanyası başlatıldığını ifade eden Bayraktar, kastına örnek olarak da, sosyal medyada kendisine yönelik cinsel tacizi ifşa eden bir kadın yazardan söz edip "23 yaşında iken yani Üniversite-İşletme Fakültesi mezunu eğitimli bir kadın olarak, üstelik olguları gözlem ve betimleme yeteneği ortalamadan daha yüksek bir kadın yazar olarak, o yaşta kendisine yapılan tacizlerin taciz olduğunu anlayamamıştım diyen, bunu 109 yıl sonra anlayan ama buna rağmen mahkemeye gitmeyi değil de sosyal medyada ifla etmeyi tercih eden bir kadındı. Çünkü üniversite mezunu 23 yaşındaki bir kadının bunu anlayamamış olması mümkün değildir ve ahlak da cinsel ahlaktan ibaret değildir" dedi.

Bayraktar açıklamasında, "tüm tacizlerde ilk adresin gecikmeksizin mahkemeler olması gerektiğini" söyledi.

ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFLAR

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Zeki Bayraktar'ın Facebook hesabında da, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayrıntısı dikkat çekiyor.

Bayraktar'ın geçmişte bir hastane açılışında, Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı görülüyor.



