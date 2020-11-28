Tahir Elçi için 43 uluslararası örgüt bir araya geldi

28 Kasım 2020 Cumartesi, 11:59

Türkiye İnsan Hakları Davaları Destek Projesi, (Turkey Human Rights Litigation Support Project/TLSP) Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayeti dava sürecindeki eksikliklerin ve kusurların detaylı bir değerlendirmesini içeren ve Türkiye’nin bu soruşturma ve dava sürecinde uyması gereken uluslararası insan hakları hukuku yükümlülüklerinin altını çizen yazılı bir açıklama yaptı.

İHLALDEN RAHATSISIZ

Açıklamada, “Türk makamlarının, Türkiye'nin uluslararası hukuk yükümlülüklerinden olan, vatandaşlarından birinin ölümüne ilişkin hızlı, etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütmek ve Tahir Elçi'yi öldürmekle suçlananların tarafsız ve bağımsız bir mahkeme tarafından etkili bir şekilde yargılanmasını sağlamak yükümlülüklerini ihlal etmeye devam etmesinden de rahatsızız” denildi.

Avrupa, Güney Afrika, Kanada ve ABD’den baro, insan hakları kuruluşu ve gözlemci kuruluşlardan oluşan 43 uluslararası hak örgütünün imzası bulunan Türk makamlarını acil adım atması istendi.

Tahir Elçi’nin cinayetinin yıldönümünde yapılan açıklamada, davaya ilişkin “üç polis memurlarının yargılandığı bu davada önümüzdeki duruşmalarda uygun adli güvenceler sunan bir yargı sürecinin izlenemeyeceğinden ve yargılama sırasında Sayın Elçi ve ailesinin haklarına saygı gösterilmeyeceğinden de endişe etmekteyiz. Bu endişe, ilk duruşma sırasında meydana gelen ciddi yargı süreci ihlallerine dayanmaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘DAVA BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ TÜRK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMELİDİR’

Tahir Elçi’nin ölüm yıldönümünde yapılan açıklamada, dava süreciyle ilgili şu talepler dile getirildi:

1. Dava, Sayın Elçi'nin öldürülmesine ilişkin gerçekleri ve doğruları tespit etme yeteneğine sahip bağımsız, tarafsız ve yetkili bir mahkeme tarafından görülmelidir;

2. Gelecekteki tüm duruşmalar, mağdurların haklarının güvence altına alındığı adil yargılanma hakkına ilişkin uluslararası standartlara uygun olmalıdır;

3. Mahkemenin Elçi ailesine ve avukatlarına yönelik hasmane tavrı ve mahkemenin hem iç hem de uluslararası hukukun usul ve ilkelerine uymayı ısrarla reddetmesi, gelecekteki duruşmalarda tekrarlanmamalıdır;

4. Elçi ailesinin avukatlarına, usule ve delillere ilişkin olarak dinlenmeleri ve başvurularını yapmaları için gerekli fırsatlar tanınmalıdır;

5. Taleplerin reddedildiği durumlarda, reddedilme nedenleri AİHM içtihadına uygun olarak gerekçelendirilmelidir;

6. Adil bir adli prosedürü takiben, Sayın Elçi’nin öldürülmesinden sorumlu olan failler hesap vermeli ve sorumlular işlenen suçun ağırlığına uygun cezalara çarptırılmalıdır;

7. Sayın Elçi’nin ailesine, Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri ve Minnesota Protokolü uyarınca, kendilerinin ve kaybettikleri yakınlarının maruz kaldığı ihlaller için uygun giderim yolları sağlanmalıdır.

TLSP’nin web sitesi (www.turkeylitigationsupport.com) üzerinden rapor duyurulurken, destek veren uluslararası 43 örgütün listesi de yayınlandı.