Tahir Elçi’nin cenazesini “Terörist cenazesi” diye sunan A haber hakkında suç duyurusu

15 Aralık 2020 Salı, 12:09

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, A Haber’de sunucu Erkan Tan’ın Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini, “PKK’lı teröristin cenazesi” gibi sunarak, kendisini de “PKK’lı teröristin cenazesine katıldığı” iddiasıyla hedef göstermesi üzerine dört koldan harekete geçti.

Tanal, A Haber’in ‘Sabah Ajansı’ programındaki skandalla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, RTÜK’e de şikayet dilekçesi sundu. Tanal ayrıca A Haber ve sunucu Erkan Tan’ı Basın Konseyi’ne şikayet etti.

Bununla da yetinmeyen Tanal, Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 18. maddesine dayanarak, A Haber’in bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu’na düzeltme ve cevap yazısı gönderdi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal

"İŞTE TANAL’IN A HABER’DE YAYINLANMASINI İSTEDİĞİ CEVAP"

CHP’li Mahmut Tanal’ın A Haber’de Erkan Tan’ın sunduğu “Sabah Ajansı” programında okunmasını, yayınlanmasını istediği düzeltme ve cevap yazısı aynen şöyle:

“Merhum Av. Tahir Elçi, Diyarbakır Barosu’nun eski başkanıdır. Türkiye’nin tanınmış saygın bir insan hakları aktivisti ve hukukçusudur. Avukat meslektaşımız Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde, sahip çıktığı, korunmasını talep ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare’nin önünde basın açıklaması yaparken kurşunlanarak katledildi.

Bir gün sonraki cenaze törenine, Türkiye’nin birçok yerinden gelen avukat meslektaşlarım ve siyasetçi ile birlikte katıldım. Merhum Elçi’nin cenaze töreninde ayrıca Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da hazır bulunmuştur.

Ancak TV kanalınızda, A Haber’de yayınlanan “Ertan Tan ile Sabah Ajansı” programında, şahsımın da yer aldığı, Tahir Elçi’nin cenaze törenine ait fotoğraf karesi, “terörist cenazesi” gibi gösterilmiştir.

Programda Erkan Tan, söz konusu fotoğraf karesini, “…sonra ikinci fotoğraf, yine bir PKK’lı teröristin cenazesinden. Burada da CHP’li vekiller… Mahmut Tanal var…” şeklinde sunmuştur.

"ÇARPITMAYLA TAHİR ELÇİ’NİN EŞİ, KIZI VE OĞLU DA HEDEF GÖSTERİLDİ!"

A Haber’in Tahir Elçi’nin cenazesini, 3 Aralık 2020 tarihinde “PKK’lı teröristin cenazesi” diye haber yapmasını şiddetle kınıyorum!

Kendi şahsımı geçtim, merhum Tahir Elçi’nin kıymetli eşi Türkan Elçi, kızı ve oğlu, en acı günlerinde çekilen fotoğraf karesinin çarpıtılmasıyla hedef gösterilmiş oldu.

A Haber, yayın hayatına başladığı tarihten bu yana ilk defa gerçek manada gazetecilik yapmak istiyorsa, katledilişinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Tahir Elçi’nin katillerinin neden hala bulunamadığını sorgulamalıdır.

Tahir Elçi’nin soruşturma dosyasının faili meçhul kalmaması için mesai harcamak, A Haber için isabetli bir karar olacaktır.

"BU ÇAMUR BİZE YAPIŞMAZ"

Son olarak belirtmek isterim ki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’nin bir evladıyım. Her fırsatta terör örgütü PKK’yı ve diğer terör örgütlerini lanetleyen, terörü insanlık suçu olarak gören bir siyasetçiyim.

Algı operasyonlarıyla bizleri, ve birer neferi olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi’ni terör örgütleriyle yan yana göstermek beyhude bir çabadan ibarettir. Bu yafta, bu çamur bize yapışmaz!”