Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasında indirim uyguladı
Tahkim kurulu Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan Fatih Terim'in cezasında 1 maçlık indirim uyguladı.
Karagümrük maçından sonra oynanan Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımının başında yer alamayan Fatih Terim Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da kulübede bulunmayacak.
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