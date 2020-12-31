Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasında indirim uyguladı

Tahkim kurulu Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan Fatih Terim'in cezasında 1 maçlık indirim uyguladı.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 16:42
Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasında indirim uyguladı
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Karagümrük maçından sonra oynanan Göztepe ve Trabzonspor maçlarında takımının başında yer alamayan Fatih Terim Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da kulübede bulunmayacak.


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