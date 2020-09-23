Tahliye edilen Eyfel Kulesi yeniden açıldı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 14:26

Yetkililerden gelen yeni açıklamaya göre, yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını belirtildi. Eyfel Kulesi'nin geniş güvenlik önlemleri altında yeniden ziyarete açıldığı bildirildi.

Eyfel Kulesi çevresinde hareketli anlar yaşanmış, Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları kulenin tahliye edildiği bilgisini vermişti. Sputniknews’in Fransız medyasına dayandırdığı haberinde, 'bomba taşıdığını öne süren' bir kişinin civardaki polisleri, binanın yakınındaki 'her şeyi havaya uçururum' şeklinde tehdit etmesinin ardından Eyfel Kulesi ve çevrsinin güvenlik koridoruna alındığı duyurulmuştu.

Sosyal medyada, bomba tehdidinin ardından oluşturulan güvenlik koridoruna ilişkin fotoğraflar ve videolar yer almıştı.