Tahliye olan Terkoğlu, hukuk kullanılarak gazetecilerin engellenmeye çalışıldığını söyledi

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Gazetecilik yapmaya devam edeceklerini söyleyen Terkoğlu, “Onlar en iyi bildiği şeyi yapıyorlar, hukuku kullanarak insanların yazdığını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız, gazetecilik yapacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Libya’da şehit olan MİT mensubunun bilgilerinin ifşa edildiği iddiasına ilişkin yargılamayı yürüten İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler OdaTV Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazıişleri Müdürü Aydın Keser’in tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararı verildikten 4 saat sonra jandarma Terkoğlu, Çelik ve Keser’i cezaevine en yakın bulunan Karbey dinlenme tesisine bıraktı. Özgürlüklerine kavuşan gazeteciler aileleriyle ve arkadaşlarıyla kucaklaştı. Burada bir açıklama yapan Terkoğlu, “Ben bugün tahliye oldum ama kendi tahliye kararımı içim kan ağlayarak dinledim. Ne bir dakika eksik ne bir dakika fazla, içerideki bütün arkadaşlarımın tıpkı benim gibi burada olması gerekiyordu. Müyesser Abla’nın da burada olması gerekiyordu. Bu dava tıpkı bizim daha önce karşılaştığımız davalar gibi açıkça kalemimizi kırmak, bizim yazdıklarımızı engellemek için görülen bir dava. Onlar en iyi bildikleri şeyi yapıyorlar, hukuku kullanarak insanların üzerinde baskı kurmaya, insanların kalemini kırmaya, insanların yazdıklarını engellemeye çalışıyorlar. Biz de en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Gazetecilik yapacağız. Biz de yazmaya, araştırmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bıraktığımız gibi devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, yaptığı açıklamada, 4 aydır gazeteciliğin onurunu savunduklarını söyledi. Bu süre zarfında seslerini duyurmakta zorlandıklarını ifade eden Çelik, davanın siyasi saikler ile açıldığını dile getirdi.

Çelik, “Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Başımız dik mücadelemize devam edeceğiz. Bu süreçte bize güçlü destek verildi. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi. Gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Aydın Keser de dava süresince kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen gazetemiz yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile Aydın Keser ve Ferhat Çelik’e “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. CHP’den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Terkoğlu, Keser ve Çelik’i telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.