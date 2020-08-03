Tahran yönetimi Covid-19'la ilgili kritik verileri uluslararası kamuoyundan gizledi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:27

BBC Farsça servisi tarafından elde edilen belgelere göre, koronavirüs salgınının İran'daki etkisi açıklanandan çok daha fazla. BBC Farsça servisi, İran Sağlık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyurulan sayıların, Tahran yönetiminin elindeki verilerle uyuşmadığını ve Covid-19’dan ölenlerin sayısının açıklanan sayıdan tam 3 kat daha fazla olduğunu aktardı.

Tahran yönetiminin verilerine göre 20 Temmuz’a kadar ülkede 42 binden fazla insan koronavirüs salgınından yaşamını yitirirken, İran Sağlık Bakanlığı’nın uluslararası kamuoyuna yapılan açıklamaya göre ülkede 14 binden fazla insan hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI İKİ KAT FAZLAYMIŞ

Öte yandan Tahran yönetiminin koronavirüs vaka sayısını da gizlediği ve düşük gösterdiği ortaya çıktı… Resmi verilere göre ülkede 451.024 insanda koronavirüs tespit edildiği ortaya çıkarken, benzer bir şekilde İran Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı paylaşımlarda ülke genelindeki toplam vaka sayısı bunun neredeyse yarısı olan 278 bin seviyelerinde.

Salgının başladığı Çin’in ardından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve uzun bir süre boyunca “koronavirüs salgınının merkez üssü” haline gelen İran’da ilk vakanın da geç açıklandığı tespit edildi. BBC Farsça servisinin elde ettiği verilere göre İran’da Covid-19’a bağlı ilk ölüm 22 Ocak’ta kayıtlara geçti. Fakat bu tarih, Tahran yönetiminin resmi olarak ilk vakayı açıkladığı tarihten neredeyse 1 ay önceye tekabül ediyor.

Sözcü'nün haberine göre BBC Farsça servisi, bu veri ve bilgilerin isimsiz bir kaynaktan alındığını açıkladı. Gönderilen belgelerde hastaların yaşları, isimleri, semptomları, cinsiyetleri, hastanede ne kadar kaldıkları gibi birçok veri yer alıyor.

İsmini açıklamayan bir İranlı yetkili de İran Sağlık Bakanlığı’nın ülke içindeki istihbarat birimleri tarafından gözetim ve baskı altında olduğunu ve bu sebeple sağlık bakanlığı yetkililerinin salgını neredeyse görmezden geldiğini açıkladı.