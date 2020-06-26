Tahran'da patlama: 'Askeri üste meydana geldi' iddiası

26 Haziran 2020 Cuma, 02:05

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi.

Suudi Al Arabiya kanalına göre patlama, kentin doğusunda yer alan bir askeri üste yaşandı.

Sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı gözlemciler, patlamanın elektrik santralinde ya da mühimmat imhası sırasında meydana geldiğini öne sürdü.

New York Times (NYT) muhabiri Farnaz Fassihi'ye göre söz konusu patlama, 'İran'ın nükleer faaliyet yürüttüğü' askeri üs olan Parçin'de yaşandı.

Patlamada ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin henüz Tahran makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Reuters'ın İran devlet televizyonundan aktardığına göre de olaya ilişkin soruşturma sürüyor.