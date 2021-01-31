‘Tahsilat’ın lideri Kocaeli

31 Ocak 2021 Pazar, 03:00

2020 yılıyla ilgili 784.6 milyar liralık ilk tahsilat hedefi aşılsa da 2019’da yüzde 77.84 olan genel tahsilat oranı geçen yıl yüzde 77.27’ye geriledi. Bu orana iller bazında bakmak ise ekonominin ülke genelindeki durumu, insanların vergi ödeme alışkanlıkları, memur yoğunluğu gibi konulardaki farklılıkları dikkat çekici şekilde ortaya çıkarıyor. Elbette geçen yıl bu süreci Covid-19 salgını da etkiledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre işte detaylar:

- Geçen yıl genel tahsilat oranı sadece 11 ilde aşılırken 70 ilde düştü. Ayrıca 2019 yılına göre 2020’de 56 ilde tahsilat oranı düşerken 25 ilde yükseldi.

- Geçen yıl en yüksek vergi tahsilatı oranı ise bir kez daha Kocaeli’nde elde edildi ve yüzde 90.96 oldu. Sanayi kenti olması, akaryakıt vergileri açısından TÜPRAŞ merkezinin burada bulunması gibi nedenler, şehrin bu özelliğini yıllardır destekliyor. Ayrıca toplam vergi tahsilatının da yüzde 10.86’sı bu şehirde yapıldı.

KİLİS SON SIRADA

- Tahsilat oranında bu ili yüzde 85.08 ile Tunceli, yüzde 84.96 ile Mersin, yüzde 84.12 ile İzmir ve yüzde 82.55 ile Rize izliyor.

- Toplam vergi tahsilatının yüzde 46.08’inin yapıldığı İstanbul ise yüzde 80.2 olan tahsilat oranıyla yedinci sırada yer aldı.

- 2020 yılında tahsilat oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16.34 ile Kilis. Bu ilde 1 milyar 629 milyon liralık vergi tahakkununa karşılık 266 milyon liralık tahsilat yapıldı. Kilis’in toplam vergi tahsilatı içindeki payı da yüzde 0.03.

- Tahsilat oranında bu ili yüzde 32.47 ile Mardin, yüzde 33.6 ile Sakarya, yüzde 34.2 ile Şırnak ve yüzde 41.48 ile Hakkâri takip ediyor.

Öte yandan geçen yıl 2019’a göre tahsilat oranının en çok arttığı il Sakarya oldu. Oran yüzde 14.97’den yüzde 33.6’ya çıktı. En çok düşüş ise Şırnak’ta görüldü. Oran yüzde 50.84’ten yüzde 34.2’ye indi.