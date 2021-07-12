Takipçisine sinirlenen Demet Akalın’ın 4. dalga konusunda söyledikleri tepki çekti
Şarkıcı Demet Akalın, Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak’ta programının yeni sunucusu oldu. Sosyal medyadan kendisine gelen eleştirilere ise verdiği yanıt tepki topladı.
Star TV’de Alişan’la beraber hazırladığı programın final yapmasının ardından, kanalın Seda Sayan’la anlaştığı haberleri nedeniyle Sayan’la tartışan Demet Akalın, Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfak’ta programının yeni sunucusu oldu.
Akalın, Kanal D’de yayınlanan programda sunucu olacağı haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
‘4. DALGA GELİNCE GÖRECEĞİM SİZİ’
‘Gelinim Mutfakta’ programının yeni sunucusu olan Demet Akalın, sosyal medyadan kendisine yapılan “Bir popstar niye yemek programı sunar” eleştirisine şu yanıtı verdi:
“Allah’a şükür kıskanılacak yerin tam da ortasında oturuyorum. Eylül’de 4. dalga gelip eve kapanınca göreceğim sizi. Bol bol izleyin!”
Akalın'ın takipçisine yönelik verdiği yanıtta salgın konusunda genelleme yapması tepkilere neden oldu.
Çok sayıda takipçisi, Akalın’ın kullandığı ifadelerin yanlış olduğuna vurgu yaptı.
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