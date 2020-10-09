Taklit ürünlerle mücadele kapsamında operasyon: Binlerce taklit ürünü ele geçirildi

09 Ekim 2020 Cuma, 16:06

Taklit ürünle mücadeleyi gündeminde tutan markanın, geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Emniyet güçleri ve marka avukatları tarafından Küçükçekmece’de iş yeri ve depoya yapılan baskında; gizlenmiş halde ve üzerinde markanın logosu taklit edilmiş çeşitli ebatlarda binlerce çanta, cüzdan, kemer, babet ayakkabı ve telefon kılıfları ele geçirildi.

Yapılan baskında 16 bin 168 adet Vakko logo ve ibareli çanta ve cüzdanlar için aksesuar klipsi, 2 bin 633 adet çeşitli renk ve ebatta çanta, 2 bin 597 adet çeşitli renk ve ebatta cüzdan, 2 bin 633 adet çantaların içine konduğu üzerinde yazan bez torba, 196 adet adet içi boş üzerinde yazan bez torba, 68 çift üzerinde Vakko yazan babet ayakkabı, 80 adet üzerinde Vakko yazan kemer, 284 adet Vakko telefon kılıfı ve 1.40 eninde 20 metre boyunda ibareli suni deri kumaş ele geçirildi. Toplam 24 bin 659 adet logo ve ibareli taklit ürün ile 20 metre suni deri kumaş ele geçirilmiş oldu. Operasyon sonrasında iş yeri sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

Marka, imajına ve ürün kalitesine büyük bir tehdit oluşturan taklit ürünlere karşı Türkiye çapında mücadelesine devam ettirecek ve emniyet güçleriyle birlikte baskınlara devam edecek.