Taksim’de 1 Mayıs tedbirleri: Polis barikatları getirildi
1 Mayıs’ta meydana çıkan yolların kapatılması için polis barikatları Taksim’e getirildi.
Bu yıl cumartesi gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı’nda önlemler alınmaya başlandı.
Taksim Meydanına çıkan yolların kapatılması için kamyonlarla polis barikatları getirildi.
Meydanın çeşitli yerlerine bırakılan barikatların önümüzdeki günlerde dizileceği ve yolların kapatılacağı öğrenildi.
Video Haberler
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni yasaklar!
- Tam kapanmada alkol satışı yasaklandı!
- 'Kapanma' kararının ardından Ceyhan'dan flaş çağrı
- İçişleri, tam kapanmadan kimlerin muaf olacağını duyurdu
- Ümraniye'de İBB kazandı, AKP'li belediye kaybetti
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Melek İpek tahliye oldu
- Babacan erken seçim için tarih verdi
- Thodex'te 'dayı' detayı
- ABD'den ikinci 'soykırım' açıklaması