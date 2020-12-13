Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın

Taksim'de bulunan, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

DHA
13 Aralık 2020 Pazar, 10:10
Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
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Taksim Meydanı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, saat 09.10 sıralarında, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.


Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek duman tahliyesi yaptı.

Yangında, elektrik panosunun hasar gördüğü öğrenildi.



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