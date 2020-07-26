Talat Turhan anıldı

26 Temmuz 2020 Pazar, 19:59

Anmaya Talat Turhan’ın akrabaları, dostları ve Ergenekon Kumpası mağduru Yarbay Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ile çok sayıda 68’liler Birliği Vakfı üyeleri katıldı. Anma, saygı duruşunun ardından Harbiye Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan 68'liler Birliği Vakfı'ndan Nigar Sancak “Yaşadığı Kuzguncuk’un önemli ve renkli bir siması olan Talat Turhan tam bir istanbul beyefendisiydi. Her zaman temiz, düzenli, kibar, alçak gönüllü, asla insanları ayırt etmeyen dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuzluğu yüreğinde duyumsayan bir insandı. 68’liler Birliği Vakfı’nın dayanışma kurulu üyesiydi. Talat ağabey biz 68’lileri çok sevdi. Biz de o’nu çok sevdik ve saydık. O’nu her zaman saygı ve özlemle anacağız. Hiç unutmayacağız.Unutmak ihanettir” dedi. 12 Mart’ta Turhan ile birlikte cezaevinde kalan 68’lilerden Turan Ünalan ise, “Talat abi kendisini yargılayanları yargıladı” diye konuştu. Namık Kemal Boya’da, “Müthiş bir savaşçıydı” dedi.

Ali Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar ise, “Sağlığında tanımamaktan dolayı çok üzgünüm. Eşimle çok benzer yönlerini olduğunu gördüm” dedi.