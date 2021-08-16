Taliban A Haber'de! "Türkiye'yle çok güzel ilişkiler kurmayı hedefliyoruz"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:07

Afganistan'da ABD ve NATO askerlerinin çekilmesinin ardından ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban 15 Ağustos Pazar günü başkent Kabil'e girdi.

Taliban güçlerinin Kabil'i büyük oranda ele geçirmesinin ardından kentteki Afganlarda büyük endişe oluşurken AKP'ye yakın A Haber, ekranlarını örgütün sözcüsüne açtı.

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'i canlı yayında konuk eden A Haber, örgütün Türkiye'ye ve dünyaya "mesaj"ını ekranlarına taşıdı.

Shaheen canlı yayında şunları söyledi:

"Dünyaya mesajımız şudur: Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içerisinde olacak. Temel hakları da tanıyarak herhangi bir oluşumun Afganistan'ı kullanmasına izin vermeyecek bir yönetim kurmayı hedefliyoruz."

"KADINLAR İSLAM'A GÖRE YÖNETİLECEK"

A Haber spikeri Banu El'in "Temel haklardan kastınız nedir?" sorusu üzerine Shaheen de "Bizim için temel hakları erkeklerin ve kadınların eğitime, çalışmaya ve istediklerini konuşup söyleyebilmesi. Kadınların İslami yasalara göre yönetilmesi. Bütün bunlarla birlikte bütün Afganlar hiçbir ayrımcılık olmadan değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YLE 'ÇOK GÜZEL' İLİŞKİLER

Spiker El'in daha sonra Taliban'ın Türkiye'ye yönelik mesajlarını sorduğu Sözcü Shaheen Türkiye'yle çok güzel ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Herhangi bir parasal yardım ve herhangi bir oluşacak işbirliği için Türkiye'le bir arada olmak isteriz." dedi.