Taliban'ın Kabil 'zafer'i Aczmendileri sevindirdi: "Ey kahramanlar, cihadınızı tebrik ediyoruz"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:06

Dinci Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'de hakimiyet kurması 28 Şubat'a giden süreçte adından çok bahsedilen, korkutucu zikir görüntüleriyle hatırlanan Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ü sevindirdi.

Gündüz, silahlı Taliban militanlarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşıp "Şeriat a el uzatanların akıbetini bütün dünyaya gösterdiniz imanınıza kuvvet bileğinize kuvvet ey kahramanlar", "Şeriat ezeli ve ebedi ahkam... Uyarsanız canınız da malınız da devletiniz de kurtulur. Inne hizbellahi humul ğalibun Ey mücahidin ABD yi rezil ettiniz kepaze ettiniz cihadınızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Gündüz'ün "sevinç" paylaşımları:

"YA KEMALİSTLER GİDECEK YA BİZ"

Aczmendi "şeyh"i Müslüm Gündüz, 2018 yılında iktidara yakınlığıyla bilinen Akit TV ekranlarına çıkmış ve “Kemalistler bizi iyi biz onları iyi tanırız. Ya biz gideceğiz bu memleketten ya da onlar gidecek. Biz varken Kemalistler burada rahat edemez” demişti.

Gündüz, “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren insanlara ne diyorsunuz?” sorusuna ise, “Eğer ahmak değilse, Anadolu’da güzel bir söz var beni mahzur görsünler, ahmak sınıfına bir şey demiyorum. O partiye kısaca cehennem partisi diyor Anadolu” yanıtını vermişti.