Taliban genel af kararı aldı

Taliban, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2021 Salı, 09:21
Taliban genel af kararı aldı
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Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.

Sputnik’in haberine göre örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.


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