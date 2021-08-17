Taliban genel af kararı aldı
Taliban, devrilen hükümetin yetkilileri için genel af ilan etti.
Taliban, ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından tüm hükümet yetkilileri için genel af ilan etti.
Sputnik’in haberine göre örgüt ayrıca, insanları 'işlerine geri dönmeye' çağırdı. Yapılan açıklamada, "Rutin hayatınıza güven içerisinde başlamasınız" ifadeleri kullanıldı.
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