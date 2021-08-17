Ankara, şimdilik ılımlı mesajlar veren Taliban ve ABD’ye güvenerek askeri, kaosun içinde tutuyor

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Taliban’ın Kâbil’e girmesi ve yönetimi devralma süreci ile birlikte Türkiye’nin, Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini sağlama planının çöktüğü görüşünü dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sabah gazetesine verdiği demeçte, “Bütün Afganistan için Kâbil Havalimanı’nın önemi var. Orası çalışsın istiyoruz. ‘İsterseniz’ diyoruz. Ha istemiyorsunuz. 24 saatte terk ederiz orayı. Pakistan’la bu konuda işbirliği yapmayı umuyoruz” dedi. Bu çerçevede son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren emekli Büyükelçi Özülker, yaşananları “ABD, bugüne kadar girdiği her yerden, arkasında bir mezbelelik (çöplük) bırakarak çıkmıştır. 20 yıl sonra Afganistan’ı da apar topar terk etmesi, demokrasi ve insan hakları götüreceğim diye yola çıkmışken tipik bir Amerikan örneğidir” sözleri ile özetledi.

‘TALİBAN, TALİBAN’DIR’

Taliban’ın, “ABD ile işbirliği yapabilecekleri” yönünde beyanda bulunduğunu kaydeden Özülker, oluşumun “ılımlı” çizgi için ortak bir kabineye icazet verebileceğinin söylendiğini, bu durum için de eski bir başbakan, eski bir dışişleri bakanı ve Duabi’de yaşayan bir iş insanın adının geçtiğini aktardı. Özülker, “Eskiden olduğu gibi vahşi Taliban değil, yumuşak Taliban imajını yaratarak kendine bir yer edinebilme ve önünü açabilme politikası güdüyor. Dolayısıyla da saldırmıyor. Bunun anlamı, Taliban’ın değiştiği değildir. Taliban, Taliban’dır” ifadelerini kullandı.

Taliban’ın, ABD ile İstanbul’da görüşmeyi “Türk askeri de çekilecektir” tutumu nedeniyle reddettiğini de anımsatan Özülker, şunları kaydetti: “Benim askerimin, havaalanında, ABD’nin düşündüğü, öngördüğü şekilde bir görev üstlenerek devam etme şans ve ihtimali yok. Türkiye’nin Kâbil Havaalanı planı çöktü. Sadece Türkiye’nin değil, Türkiye üzerinden bu planı hayata geçirmek isteyenlerin de planları çöktü. Netice itibarıyla Amerika’nın da çöktü. Orada kalmanın çözüm getirme babında bir anlamı olmaz. Orada bulunanlar açısından ciddi bir risk oluşturacağına eminim. Ne Taliban’a ne Amerika’ya güvenmek mümkün. ABD kime verdiği sözü tutup onları korudu da güven duyulabilecek? Rusya ve Çin, Amerikalıların mağlubiyetlerini kutluyorlar. ‘Gelir size yardım ederiz’ diye Taliban’ın arkasına geçmeye çalışıyorlar. Bu da başka bir gerçek.”

‘AMERİKA’NINKİ CAN, BİZİMKİ?’

ABD’nin, vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan’a asker gönderdiğine işaret eden Özülker, Türkiye’nin bu konudaki adımlarını da eleştirdi. Özülker, “Değişik vilayetlerdeki vatandaşlarımız Kâbil’e nasıl gelecekler? Taliban baskısı altındalar. Büyükelçiliğimiz, tıpkı diğer ülkeler gibi havaalanında çalışmaya başladı. THY uçmuyor. Oradaki vatandaşları nasıl tahliye edeceğiz” sorusunu yöneltti. Orada 1200 Türk askerinin bulunduğunu anımsatan ve “1200 askerle Taliban’ın nesini engelleyebiliriz?” diye soran Özülker, “Mehmetçiğe yazıktır. Neyin bedelidir bu, çok iyi düşünmek gerekir. Bunun bedeli yoktur. Bedeli Mehmetçik ise derhal oradan ayrılmalıyız. Amerika’nınki can, bizimki patlıcan... Böyle şey olur mu? ‘Müslümanım, Taliban Müslümanlığı ile işi çözerim’ diye bakmanın hayalden başka hiçbir yönü yoktur” ifadelerini kullandı.

‘İPTAL EDİLDİ’



Afganistan’daki son gelişmelerin ardından Reuters’ın haberinde iki Türk güvenlik kaynağının havaalanı güvenliğinin üstlenilmesi planının iptal edildiğini, ancak Ankara’nın Taliban’dan talep gelmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sunmaya hazır olduğunu söylediği savunuldu.

