Taliban heyetinden Pekin'e ilk ziyaret: Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüler

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:13

Molla Abdül Gani Baradar liderliğindeki bir Taliban heyeti, Çarşamba günü Çin'de dışişleri bakanı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede, Çin merkezli radikal dinci ve ayrılıkçı terör örgütü Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin (ETİM) faaliyetlerinin gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Çin makamları veya Taliban tarafından görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Wang'ın, sözcü Suhail Shaheen'in de dahil olduğu Taliban heyetiyle görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

South China Morning Post'un haberine göre Çin, 2019 yılında Afganistan özel elçisi Deng Xijun ile bir araya gelen bir Taliban heyetine ev sahipliği yapmıştı.

Çinli yetkililer geçmişte de Afganistan, ABD ve Pakistan'dan temsilcilerle birlikte Taliban ile görüşmelere katılmış, ancak görüşmelerden siyasi bir çözüm çıkmamıştı.