Taliban açıkladı: Erkek hocalardan ders yok, karma eğitim olmayacak

31 Ağustos 2021 Salı, 11:16

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün Yüksek Öğrenim Bakanı Abdül Baki Hakkani, Afgan kadınların üniversiteye gidebileceklerini ancak erkeklerle birlikte aynı sınıflarda ve erkek hocalardan ders alamayacaklarını duyurdu.

Bununla birlikte, Taliban hükümeti eğitim politikaları için henüz bir çerçeve oluşturmadı, ancak yeni kuralların İslami şeriat yasalarına dayanacağını açıkladı. Taliban'ın kadınların okumasına ve çalışmasına izin vereceğinden emin olunsa da ülkenin geçmişteki yönetimi, kadın ve azınlık haklarının ciddi şekilde kısıtlamıştı.

"AFGAN HALKI ŞERİAT KANUNLARINA GÖRE..."

Hakkani yaptığı açıklamada, "Afganistan halkı, karma eğitimin esas alınmadığı bir ortamda, şeriat kanunları ışığında yüksek öğrenimlerine güvenlik içinde devam edecek” dedi.

Hakkani ayrıca, İslami bir müfredat oluşturmak ve diğer ülkelerle rekabet edebilmek için müfredatta değişiklikler yapılacağını da sözlerine ekledi.

Siyasi aktivistler, ılımlı açıklamalarına rağmen Taliban’ın kadınların işlerine devam etmesine izin vermediğine dair endişelerini dile getirmişti.

Kaynak: NTV