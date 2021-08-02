Taliban Kandahar Havaalanı’nı vurdu
Taliban, hükümet güçlerinin örgütle savaşı açısından hayati önem taşıyan havaalanına roket attıklarını bildirdi.
Afganistan’da Kâbil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın korunması konusunda Türkiye’nin de dahil olduğu tartışmalar sürerken ülkenin stratejik önemdeki Kandahar Havalimanı’na dün roketli saldırı yapıldı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hükümet güçlerinin hava saldırılarını engellemek için Kandahar Havalimanı’na en az üç roket fırlattıklarını duyurdu.
Mücahid Reuters’a yaptığı açıklamada, “Kandahar Havaalanı’nı hedef aldık, çünkü burası bize hava saldırıları düzenlemek için düşman tarafından bir merkez olarak kullanılıyor” dedi. Saldırı sonrası herhangi bir can kaybı olmadığını açıklayan Afgan yetkililer ise, tüm uçuşları durdurmak zorunda kaldıklarını ve pistin kısmen hasar gördüğünü bildirdi.
Taliban’ın haftalardır saldırılar düzenlediği ülkenin en büyük ikinci kenti Kandahar’daki havaalanı Afgan güçleri açısından örgütün kenti ele geçirmesini önlemek için gereken lojistik ve hava desteği nedeniyle yaşamsal öneme sahip. Havaalanına yapılan saldırı, Taliban’ın batıda Herat ve güneyde Leşkergah olmak üzere iki farklı eyaletin daha başkentini ele geçirmek üzere olduğu sırada gerçeklemesi açısından da endişe verici.
ÇATIŞMALAR YAYILIYOR
Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin 13 vilayetinde son 24 saatte militanlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 254 militanın öldürüldüğü, 97 militanın yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, operasyonlarda patlamaya hazır halde bulunan 13 bomba düzeneğinin imha edildiği vurgulandı. Taliban’dan yapılan açıklamada ise militanların, Helmand vilayetinin merkezindeki ilerlemesinin devam ettiği belirtildi.
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