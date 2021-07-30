Taliban kurbanı komedyen Nazar Muhammed

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Otoriter rejimler gülen insanları sevmez, güldürenleri hiç sevmez! Bu otoriterin otoritesini tanımamak demek, senden korkmuyorum demek, hayata gülmek demek, fena alınırlar ciddiye alınmamaktan! Faşizm de sevmezdi, Hitler de kendisini tiye alıp Diktatör filmini çeken Şarlo’dan nefret etmişti. Stalin de, Kuzey Kore’li Kim de Taliban da sevmiyor komedyeni. Ha ırka dayalı, ha sapkın dini inançlara dayalı otoriterlik, fark etmiyor. Kaşlar çatık, yüz kasılmış, bakışlar hain olacak. Gülmek ne demek? Hele kadının kahkahası, zinhar günah. Kadına gülmek haram. Kahkaha atması günah. Bizim mollalardan bile söyleyen olmadı mı, buna karşı ne kahkaha atmıştık o zaman. Şükür, laik ve demokrat bir ülkede yaşıyoruz ya, gülebiliriz? Güldün mü peşine takılan, üstüne alınan olsa da. Ama bir yandan güldürenleri yakmaya da kalkabiliriz: Aziz Nesin’i yakmak istediler, başaramadılar, kurtuldu! O kadar çok çekmişti ki hayatı boyunca, şiddete dayanıklıydı! İki ünlü komedyenin mahkeme kapısında içeri girerler belki diye son tostlarını yerken çekilmiş fotoğraflarını hiç unutmadık: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen. Güldürürken düşündürmeyi amaçladıkları için kızdırmış, öfkesine muhatap olmuşlardı iktidarın!

TALİBAN’IN KURBANI

Adını hepimiz duymamıştık ama ülkesinde ünlüydü Nazar Muhammed olarak tanınan Haşa Cevan. Kandahar’daki evinden kaçırıldı, bir araca bindirildi, o araçta gittikleri sürece yanındaki insan müsveddeleri tarafından darp edildi. Gittikleri yerde ise bir ağaca bağlandı ve boğazı kesilerek infaz edildi! Tıpkı kurbanlık bir koyun gibi... Dünya bütün bu olup bitenleri bu insansıların çekip yayımladıkları videolarından öğrendi! Yoksa nereden bilecektik, Tanrı’nın unuttuğu, bu kan ve ateşle yanan ülkedeki bir garip komedyenin başına gelenleri? Taliban, kendisinden bir tık daha demokrat olan hükümet güçlerini yendi! Ülkeyi ele geçiriyor. Kaçan bizim sınıra yığılırken kaçamayanı ya kendileri gibi olmaya zorluyor, ya da öldürüyorlar şekilde gördüğünüz gibi. Önce videolarını yayımladıkları gibi gururla üstlendiler cinayeti. Her gün yüzlerce kişi öldürürken bir az, bir fazla ne fark eder? Eder; Nazar Muhammed, sanatçı, sevilen bir komedyen. Onu katletmek bütün dünyaya mesaj vermek, hem kalanları korkutmak, hem de fanatiklerini üzmek demek. Nedendir bilinmez vazgeçtiler sonra bu cinayeti üstlenmekten ve onun CIA ile işbirliği yapan ajan olduğunu ileri sürdüler? Sanatçıya dokunursan yanarsın, onu mu farkettiler, insansılar?

Nazar Muhammed namı, Haşa Cevan, bir halk sanatçısıydı. Biz pek tanımasak da ülkesinde seviliyordu. Son görüntüleri kimseyi güldüremedi, ama komedyenlerin hep yaptığı gibi düşündürdü ve kalanlara mücadele gücü verdi!