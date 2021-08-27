Taliban Merkez Bankası Başkan’ı olarak atadı: Hakkındaki gerçek ortaya çıktı
Taliban yönetimi tarafından hafta başında Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Hacı Muhammed İdris’in herhangi bir yüksek öğrenim diploması olmadığı ortaya çıktı.
Afganistan’ın yönetimini ele geçiren Taliban, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan açıklamada, ülkenin Merkez Bankası Başkanlığı’na Hacı Muhammed İdris’i atadı. Reuters’ta yer alan habere göre, İdris’in herhangi bir finansal eğitim ve yüksek öğrenim görmediği belirtildi. Haberde, İdris’in bir süredir Taliban’ın finans bölümü başkanlığını yürüttüğü bilgisine yer verildi.
Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, kuzeydeki Jawzjan eyaletinden İdris'in, 2016 yılında bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen cihatçı örgütün önceki lideri Molla Akhtar Mansour ile finansal konularda uzun süredir çalışma deneyimine sahip olduğunu söyledi.
Eski Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ekonomi Danışmanı Ajmal Ahmady, Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı’ndan kalkan uçaklardan birisi ile ülkeyi terk etmişti.
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