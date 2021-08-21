Taliban sözcüsü: Çin, Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:23

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın uluslararası meşruiyeti, dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ederken, Taliban sözcüleri ise farklı ülke medyalarına her gün yeni açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin, Çin televizyonuna konuştu.

"ÇİN, AFGANİSTAN'IN İNŞASINDA BÜYÜK ROL OYNAR"

Şahin, Afganistan'ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, "Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan'ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir." dedi.

Komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı Afganistan'ın yeniden inşasında rol almaya çağıran Şahin, tüm ülkelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

TALİBAN'I RESMİ OLARAK TANIMA ÇAĞRISI

Afgan halkının iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, uluslararası toplumu Taliban'ı resmi olarak tanımaya çağırdı.

Şahin, Taliban'ın Afganistan'daki ilerlemesinin "dayatılmış bir yönetime karşı halk ayaklanmasını" temsil ettiğine işaret ederek, ülkeye hakim olma hızlarının yönetimi ele almalarını meşrulaştırdığı yorumunu yaptı.

KADINLARIN EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI

Taliban yönetimindeki Afganistan'da kadınların özgürlüklerine dair endişeleri de reddeden Şahin, kadınların eğitim ve çalışma haklarını koruyacaklarını savundu.

Şahin, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlara da çağrıda bulunarak, yeni yönetime fon sağlanması talebinde bulundu.

Öte yandan, Şahin, Afganistan'ın komşu ve bölge ülkelerine karşı (saldırı amaçlı) kullanılmayacağını ve bunun kendilerinin menfaatine olmayacağını sözlerine ekledi.