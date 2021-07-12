Rusya'nın Taliban tedirginliği artıyor: Konsolosluk çalışanları sevk edildi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 21:26

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus basınına demecinde Rusya’nın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu'nun Hayraton kentinde görev yapan çalışanlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak Özbekistan'a sevk edildiğini belirtti.

"DURUM BELİRSİZ OLDUĞU İÇİN"

Kabulov yaptığı açıklamada, “Hayraton kentinde durum belirsiz olduğu için çalışanlarımızın güvenliğini riske atmamak amacıyla onları geçici olarak Özbekistan topraklarına sevk ettik”

Kaynak: Sputnik Türkiye