Rusya'nın Taliban tedirginliği artıyor: Konsolosluk çalışanları sevk edildi
Rusya'nın Afganistan Başkonsolosluğu'nun diplomatları geçici olarak Özbekistan'a sevk edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rus basınına demecinde Rusya’nın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu'nun Hayraton kentinde görev yapan çalışanlarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak Özbekistan'a sevk edildiğini belirtti.
"DURUM BELİRSİZ OLDUĞU İÇİN"
Kabulov yaptığı açıklamada, “Hayraton kentinde durum belirsiz olduğu için çalışanlarımızın güvenliğini riske atmamak amacıyla onları geçici olarak Özbekistan topraklarına sevk ettik”
Kaynak: Sputnik Türkiye
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