Taliban üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı spor salonunda
Kabil'i ele geçiren Taliban üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı spor salonunda görüntülendi.
Afganistan'da yaşanan son gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Pazar gecesi, Taliban’ın Kabil’e girmesiyle birlikte ülkeden ayrılmasının ardından Taliban güçleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girerek iktidarı ele geçirdi.
Kabil'in tamamında kontrolü sağlayan Taliban üyeleri son olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı spor salonunda görüntülendi.
Lübnan merkezli haber sitesi Mulhak tarafından paylaşılan görüntülerde Taliban üyelerinin spor aletlerini kullandıkları görülüyor.
Johns Hopkins Üniversitesi’nden ekonomist Prof. Steve Hanke de söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı, spor salonu da dahil olmak üzere, Kabil'in yeni kiracıları var" dedi.
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