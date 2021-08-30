Taliban üyesiyle röportajı tüm dünyada konuşuldu: Kadın gazetecinin akıbeti belli oldu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:37

Kadın gazeteci Arghand’ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında Taliban yetkilisi ile yaptığı röportaj tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Arghand bu röportajdan 2 gün sonra bir Taliban'ın suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.

CNN International’da yer alan habere göre Arghand, pek çok gazetecinin ve Afgan kadınının karşı karşıya olduğu tehlikeler nedeniyle Afganistan'ı terk etti. Kadın gazeteci yaptığı açıklamada, "Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum. Bunu Afgan kadınlar için yaptım" dedi.

Arghand ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

Taliban üyesine dedim ki, 'Haklarımızı istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Toplum içinde olmak istiyoruz- olmalıyız. Bu bizim hakkımız. Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim. Ülkem için ve halkım için çalışacağım.’