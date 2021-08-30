Taliban üyesiyle röportajı tüm dünyada konuşuldu: Kadın gazetecinin akıbeti belli oldu
Cihatçı Taliban üyesiyle canlı yayında röportaj gerçekleştiren kadın gazeteci Beheshta Arghand'ın akıbeti belli oldu.
Kadın gazeteci Arghand’ın geçtiğimiz günlerde canlı yayında Taliban yetkilisi ile yaptığı röportaj tüm dünyada manşetlere taşınmıştı. Arghand bu röportajdan 2 gün sonra bir Taliban'ın suikast girişiminden sağ kurtulan aktivist Malala Yousafzai ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.
CNN International’da yer alan habere göre Arghand, pek çok gazetecinin ve Afgan kadınının karşı karşıya olduğu tehlikeler nedeniyle Afganistan'ı terk etti. Kadın gazeteci yaptığı açıklamada, "Ülkeyi terk ettim çünkü milyonlarca insan gibi ben de Taliban'dan korkuyorum. Bunu Afgan kadınlar için yaptım" dedi.
Arghand ifadelerini şu şekilde sürdürdü:
Taliban üyesine dedim ki, 'Haklarımızı istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Toplum içinde olmak istiyoruz- olmalıyız. Bu bizim hakkımız. Taliban söylediklerini uygular ve durum düzelirse ülkeme geri döneceğim. Ülkem için ve halkım için çalışacağım.’
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası