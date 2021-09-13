Taliban yönetimine ilk ziyaret Katar’dan
Türkiye ve Rusya’yı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’nin, dün Taliban yönetimindeki Kâbil’e gittiği açıklandı.
Katar merkezli El Cezire televizyonuna göre El Sani, Taliban’ın başbakan olarak atadığı Molla Muhammed Hasan Akhund ile bir araya geldi. Al Sani’nin ziyaretinin, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinden ve hükümetin kurulmasından sonra ülkeye gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaret olduğu ifade edildi. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle verimli görüşme gerçekleştirdi. Kabil Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili Katar ülkesinin yardımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Kâbil’de ayrıca Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve eski Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile de bir araya geldi.
Katarlı bakan geçen cuma günü Türkiye’yi ziyaret etmiş; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘kardeşim’ diye nitelediği Al Sani’yle ‘Afganistan’daki gelişmeleri ve ikili ilişkileri’ görüştüklerini açıklamıştı. Al Sani önceki gün de Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Larov ile bir araya gelmişti. l Haber Merkezi
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