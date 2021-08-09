Taliban'dan ABD'ye uyarı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:28

Taliban sözcüsü, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada "ABD'nin Afganistan'a müdahalesine karşı uyarıda bulunuyoruz" dedi ve Afganistan'da ateşkes sağlanamadığını belirtti.

Sputnik'in aktardığıana göre sözcü ayrıca, Afgan hükümetinin de çeşitli illerde operasyonlar başlatarak ülkedeki gerilimi tırmandırdığını ifade etti.

Bu açıklama, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde ABD birliklerine ait B-52 bombardıman uçaklarının Taliban mevzilerini bombalamasının ardından geldi.

Afganistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Fawad Aman da, Cüzcan vilayetindeki Taliban güçlerinin vurulduğunu ve 200 teröristin öldürüldüğünü belirten bir tweet paylaştı.

AFGANİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 570'DEN FAZLA TALİBAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afganistan Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Afgan hükümet güçlerinin son 24 saat içinde 570'den fazla Taliban üyesi teröristi öldürdüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter'ından yapılan açıklamada, "Nangarhar, Khost, Logar, Paktia, Kandahar, Herat, Farah, Jowzjan, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz ve Panjshir illerinde son 24 saatte 579 Talibanlı terörist öldürüldü, 161'ı da yaralandı" denildi.

BİR HAFTADAN KISA SÜREDE ALTI VİLAYET BAŞKENTİ ELE GEÇİRİLDİ

?Öte yandan, Taliban'ın bir haftadan kısa süre içinde kuzeydeki Aibak kentini de ele geçirerek altıncı bir Afgan eyalet başkentinin kontrolünü aldığını belirtildi.

Taliban 6 Haziran'da Nemruz vilayetinin yönetim merkezi Zaranc'ı ele geçirmişti. Bu, ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban'ın ele geçirdiği ilk eyalet başkenti olmuştu.

Daha sonra ise kısa süre içinde Cüzcan, Kunduz, Sar-e Pul ve Tahar vilayetlerinin başkenti Taliban tarafından ele geçirilmişti.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80'den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD'nin askeri faaliyetleri, ay sonunda bitecek.

New York Times gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey yetkililere dayandırılan habere göre Beyaz Saray, Afganistan planını revize etmeyi düşünmüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda binden fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.