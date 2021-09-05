Taliban’dan Almanya’ya mesaj: “Diplomatik ilişki istiyoruz”
Cihatçı Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Berlin ile diplomatik bağ kurmak istediklerini ifade etti.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Almanya ile diplomatik ilişki kurmak istediklerini söyledi. Mücahid "Almanya ile güçlü ve resmi diplomatik ilişki istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Taliban yetkilisi diplomatik ilişkiye ek olarak Taliban'ın finansal ve insani yardım arayışında olduğunu belirterek Almanya ile sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.
Mücahid Almanların Afganistan'da istendiğini belirterek, hatta Almanların ülkede bir dönem "olumlu etki" yarattıklarını kaydetti.
“BU AFFEDİLDİ”
Mücahid sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef daha sonra Amerikalılara katıldılar. Ancak şimdi bu affedildi."
Diplomatik temas kurmanın Taliban yönetimini tanımak olmadığının altını çizen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçen hafta yaptığı bir konuşmada: "Siyasi olarak mümkün olursa ve güvenlik el verirse Almanya'nın Kabil'de kendi elçiliğinin olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: DW Türkçe
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Eğlence mekanında skandal görüntüler!
- Fahrettin Koca'dan itiraf gibi açıklama
- AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
- Çocuklarınızı Erdoğan’dan koruyun!
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Guidetti'den Avrupa üçüncülüğü sonrası ilk demeç
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Kâbil Havaalanı’ndaki ısrar neden?
- Erdoğan'ın okul arkadaşına ihale üstüne ihale
- İYİ Parti'de deprem