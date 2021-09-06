Taliban'dan basın açıklaması: "Afganistan'da işgal sona erdi"
Taliban tarafından yapılan açıklamada, Kabil'in kuzeyindeki Penşir eyaletinin kontrolünün ele geçirildiği, böylelikle ülkedeki Taliban karşıtı güçlerin son kalesinin de düştüğü ve "ülkedeki işgalin sona erdiği" duyuruldu.
Yerel medya kaynaklarından derlenen bilgilere göre, Taliban bir gecede Penşir'deki sekiz bölgede kontrolü tamamen ele geçirdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Penşir'in Taliban militanlarının kontrolü altında olduğunu doğruladı.
Mücahit, basına açıklamasında, "Sorunu müzakereler yoluyla çözmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, ancak onlar görüşmeyi reddettiler ve ardından güçlerimizi savaşa göndermek zorunda kaldık" dedi.
"TÜRKİYE VE KATAR İLE TEMASTAYIZ"
Öte yandan, Kabil Havaalanı'nın yeniden imarı için de çeşitli adımlar atıldığını belirten Mücahit, Katar ve Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını söyledi. Yakın zamanda uçuşlar başlayacağını duyuran Mücahit, radara ABD'liler tarafından zarar verildiğini bildirdi.
Penşir bölgesindeki güçler, eski başkan adayı Emrullah Salih ve aynı zamanda 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından birkaç gün önce öldürülen Taliban karşıtı lider Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud tarafından yönetiliyordu.
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