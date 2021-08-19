Taliban'dan "demokrasi olmayacak" açıklaması!
Terör örgütü Taliban’ın liderlerinden Waheedullah Haşimi, Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının uygulanacağını açıkladı.
Afganistan’da Taliban kontrolü ele geçirdi. Taliban’ın üst düzey liderlerinden Waheedullah Haşimi basına verdiği demeçte,'Afganistan’da demokrasi olmayacağını ve sadece şeriat kanunlarının' uygulanacağını açıkladı.
“Ülkemizde demokratik sistem olmayacak” ifadelerini kullanan Haşimi, “Afganistan’da nasıl bir siyasi sistem uygulamamız gerektiğini tartışmayacağız çünkü bu açık. Bu şeriat kanunu ve o kadar" dedi. Afganistan’ın bir iktidar konseyi tarafından yönetilebileceğini ifade eden Haşimi, Hibetullah Ahundzade’nin genel sorumlu olmaya devam edeceğini belirtti.
Haşimi, 'Taliban’ın saflarına katmak için Afganistan Silahlı Kuvvetleri'nden eski pilotlara ve askerlere ulaşacağını açıkladı. Taliban’ın kendi üyelerinin yanı sıra kendilerine katılmaya istekli hükümet askerlerini de içerecek yeni bir ulusal güç kurmayı planladığını' belirtti.
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