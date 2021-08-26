Taliban'dan dikkat çeken Bin Ladin iddiası: ABD'ye seslendi

26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:48

ABD ve müttefikleri 20 yıllık bir sürenin ardından Afganistan’dan ayrılırken cihatçı Taliban, ülkenin kontrolünü ele geçirdi.

Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, NBC News'e yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin ve ABD’yle ilgili iddialarda bulundu.

Taliban Sözcüsü, Usame Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırıda sorumluluğu olduğuna ilişkin "delil olmadığını" öne sürdü.

Mujahid, "20 yıllık savaşın ardından bile onun bu olaylara dahil olduğuna ilişkin bir delilimiz yok ... Bu savaş için hiçbir gerekçe yoktu" ifadesini kullandı.

Taliban son olarak, 'teröristlerin' ülkede faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.