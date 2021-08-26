Taliban'dan dikkat çeken Bin Ladin iddiası: ABD'ye seslendi
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, 11 Eylül terör saldırılarının arkasında Usame bin Ladin'in olduğuna dair 'kanıt' olmadığını öne sürdü.
ABD ve müttefikleri 20 yıllık bir sürenin ardından Afganistan’dan ayrılırken cihatçı Taliban, ülkenin kontrolünü ele geçirdi.
Taliban’ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, NBC News'e yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin ve ABD’yle ilgili iddialarda bulundu.
Taliban Sözcüsü, Usame Bin Ladin'in 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırıda sorumluluğu olduğuna ilişkin "delil olmadığını" öne sürdü.
Mujahid, "20 yıllık savaşın ardından bile onun bu olaylara dahil olduğuna ilişkin bir delilimiz yok ... Bu savaş için hiçbir gerekçe yoktu" ifadesini kullandı.
Taliban son olarak, 'teröristlerin' ülkede faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- AKP'li belediye, Atatürk'ün resmini ters astı!