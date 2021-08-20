Taliban’dan kaçmaya çalışırken uçaktan düşerek hayatını kaybeden Afganları tişört baskısı yaptılar!

20 Ağustos 2021 Cuma, 09:52

Cihatçı örgüt Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, Kabil Havalimanı’na akın ederek ülkeyi terk etmeye çalışan Afganlar pek çok habere konu olmuştu. Kaçanlardan bazıları bir ABD uçağına binerken bazıları da uçağın kanat ve iniş takımına tutunduktan sonra uçağın yola çıkmasıyla düşerek hayatını kaybetmişti.

New York Post, hayatını kaybeden Afganların görüntüsünün basılı olduğu tişörtlerin bazı çevrimiçi giyim mağazalarında satıldığını yazdı. Haberde, tişörtlerin üzerinde, “Kabul Skydiving Club Est. 2021,” "Kabil Hava Dalış Kulübü 2021'de Kuruldu" yazıldığı aktarıldı.

Sosyal medya kullanıcıları tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi. Atlantik Konseyi'nden araştırmacı Holly Dagres, "Afganlar çaresizlikten kaçıp uçaklara tutunurken, birileri bu iğrenç tişörtle onların acı ve sefaletinden yararlanmaya karar verdi. Şu anda en az yarım düzine tişört internet sitesinde satılıyor. İnsanlar çok acımasız olabiliyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye için kalkan askeri kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğrulamıştı.