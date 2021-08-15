Son dakika... Taliban'ın Kabil'e girmesiyle insanlar şehri terk etmeye başladı

Son dakika gelişmesi... Taliban'ın başkente girmesiyle Kabil sakinleri kenti terk etmeye çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 14:49
Son dakika... Taliban'ın Kabil'e girmesiyle insanlar şehri terk etmeye başladı
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Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle insanların araçlarıyla şehri terk etmeye çalıştığı belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kabil'de insanların araçlarıyla başkenti terk etmeye çalıştığını ve yollarda yoğun araç trafiği oluştuğu bildiriliyor.

Taliban, savaşçılarına Kabil kapılarında beklemeleri, şiddete başvurmamaları ve kenti terk etmek isteyenlere izin verilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, bazı insanların araçlarını yolda bırakıp havaalanına doğru yürüdüğünü bildirdi.


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