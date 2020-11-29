Tallinn’de gurur günü

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Müzikle hayatta kendine yer açmaya çalışan yetenekli bir rapçi, bir aşk ve kurtuluş ihtimaline denk düşen genç bir kadın ve İstanbul’un zorlu mahallerinden birinden yükselen hip hop ritimleri; genç yönetmen Nisan Dağ, dünya prömiyerini yaptığı “Bir Nefes Daha” adlı filmiyle 24. Tallinn Siyah Geceler Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Estonya’nın başkenti olan ortaçağ şehri Tallinn’de önceki akşam düzenlenen kapanış töreninde en iyi film ödülünü ise Bulgaristan filmi “Fear” (Korku) aldı. Bir sınır kasabasında karşılaşan siyah bir mülteci ile emekli öğretmen arasındaki mecburiyet ilişkisini absürt bir mizah ve siyah beyaz görüntülerle anlatan filmin yönetmeni Ivaylo Hristov’un altını çizmek istediği mevzu, malum coğrafi sınırların yaşattığı ayrımlar değil esasen “ötekine” dair içselleştirdiğimiz korkularımızın bizi nasıl da sınırladığı. 10 bin Avroluk para ödülü de kazanan film, festivalin bu son gününde de seyirciyle buluşacak.

‘ÖDÜL ÇOK İYİ GELDİ!’

Pandemi nedeniyle sınırlanan festivaller arasındaki Siyah Geceler, iki haftayı aşan süresinden bu yıl da taviz vermedi, 13-29 Kasım arasında hem sinema salonunda hem de online olarak “hibrid” gerçekleştirildi. Partilerin ve etkinliklerin buz pateni ve orman pikniklerine dönüştüğü festivali bu yıl çoğu sinemacı ve eleştirmen gibi sanal âlemden takip ettik. “Bir Nefes Daha”nın yönetmeni Nisan Dağ, seyahat sınırlamalarını aşmayı başaranlar arasındaydı. Performanslarıyla da öne çıkan filmin başrol oyuncularından Hayal Köseoğlu, dizi çekimleri nedeniyle katılamasa da en iyi aktör ödülüne yakınlığı çokça konuşulan Oktay Çubuk Tallinn’deydi. Film sonrası sohbetlerde seyirciyle buluştu, bu yıl açık hava etkinliklerine dahil edilen yüzme seanslarına da katılma cesaretini gösterenler arasındaydı. Metaforik, melankolik ama illa ki içinde yaşadığımız sıkışık ve tuhaf zamanların duygusunu dosdoğru yakalamaya çalışan yapımların yer aldığı ana yarışmadaki 26 filmin arasından sıyrılıp en iyi yönetmen ödülünün yanı sıra beş bin Avro para ödülü de kazanan Nisan Dağ, ödül gecesi sahnedeydi, filmin üç yıl süren zorlu yapım sürecinde kendisine sorgusuz sualsiz destek veren ailesine teşekkür etti. Özellikle Türkiye gibi kültür ve sanatın anında gözden çıkarılabildiği ülkelerde sinema yapmanın zorluğu ve karşılığında bu ödülü almanın önemini vurguladı. İlk filmi “Deniz Seviyesi” ile tanıdığımız Dağ’ın ikinci filmi “Bir Nefes Daha”, İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Proje Geliştirme Atölyesi’nde ödül kazanarak önemli bir başlangıç yapmıştı.

‘EN İYİ BALTIK FİLMİ’

“Baltık Filmleri” yarışmasında en iyi ödülü yabancıya gitmedi ve madencilerin dramını kapitalizmin acımasızlığını dile getirerek lafını sakınmayan Estonya filmi “The Last Ones” kazandı. Film aynı zamanda Estonya’nın en iyi yabancı dilde Oscar adayı.