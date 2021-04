Tam kapanma deneyi: 40 gün güneş ışığı göremediler

Fransa'da 15 gönüllü, insanların izolasyon direncini hesaplama amaçlı bir deney için 40 gün boyunca bir mağarada yaşadı. 40 gün boyunca dış dünya ile iletişime geçemeyen gönüllüler kendi elektriklerini ürettiler.



Deep Time (Derin Zaman) isimli deneyin direktörü Christian Clot, "İçeride zaman daha yavaş geçiyor gibiydi" dedi.

Fransa'nın güneybatısındaki Ariege'de bulunan Lombrives Mağarası'nda yapılan deneyin amacı; insanların zaman ve mekân algısının olmadığı durumlara ne kadar adapte olabileceğini ölçmekti.

