Tam kapanma deneyi: 40 gün güneş ışığı göremediler

25 Nisan 2021 Pazar, 11:23

Fransa'da 15 gönüllü, insanların izolasyon direncini hesaplama amaçlı bir deney için 40 gün boyunca bir mağarada yaşadı. 40 gün boyunca dış dünya ile iletişime geçemeyen gönüllüler kendi elektriklerini ürettiler.



Deep Time (Derin Zaman) isimli deneyin direktörü Christian Clot, "İçeride zaman daha yavaş geçiyor gibiydi" dedi.

Fransa'nın güneybatısındaki Ariege'de bulunan Lombrives Mağarası'nda yapılan deneyin amacı; insanların zaman ve mekân algısının olmadığı durumlara ne kadar adapte olabileceğini ölçmekti.

15 people in France just re-emerged from a dark cave where they spent 40 days entirely disconnected from the hyperconnected modern world in the name of scientific research pic.twitter.com/E0XcWhgW1X — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 24, 2021

Yedisi kadın sekizi erkek 15 katılımcının yaşları 27 ile 50 arasında değişkenlik gösteriyor. Teknolojik aletlerini dışarıda bırakan gönüllü katılımcılar, 40 gün boyunca güneş ışığı göremedi. Bu süreçte mağaranın sıcaklığı sabit olarak 12 derecede ve nem oranı da yüzde 95'te tutuldu.

Katılımcılar 40 gün içinde bir bisiklet ile enerji üretirken, 45 metre derindeki bir kuyudan da su çekti.

Deney öncesi beyinlerindeki aktivite ve bilişsel fonksiyonları ölçülen katılımcıların, aynı değerleri mağara deneyiminden sonra da ölçüp karşılaştırılacak.

"GELECEĞİMİZ FARKLILAŞACAK"

Clot, deney için koronavirüsü pandemisi nedeniyle insanlığın içinde bulunduğu izolasyon sürecine dikkat çekerek, "Bu gezegende insanlar olarak geleceğimiz farklılaşacak. Beyinlerimizin durum ne olursa olsun nasıl yeni çözümler bulduğunu daha iyi anlamalıyız" dedi.

Bazı araştırmacılar ise deneyi, bir kontrol grubu olmaması nedeniyle eleştirdi.