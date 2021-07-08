Tamince'nin otelinde şüpheli şekilde ölmüştü: Baba Oğraş TBMM'de

08 Temmuz 2021 Perşembe, 16:18

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden Fettah Tamince'ye ait Antalya Rixos Lares Otel'de stajını yaparken 2011 yılında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, oğlunun şüpheli ölümüyle ilgili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'la birlikte toplantı düzenleyen Oğraş, 10 yıldır verdiği adalet mücadelesini anlattı.

Murat Oğraş'ı tanıtarak basın toplantısını başlatan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'nin en temel ihtiyacının adalet olduğunu belirtti ve Murat Oğraş'ı kürsüye çağırdı.

"ADALET İSTİYORUM"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; baba Oğraş, oğlunun Fettah Tamince'ye ait otelde hayatını kaybettiğini yineleyerek, "Oğlumun cinayetini, 'Rixos' ve 'Fettah Tamince' isimleri olduğu için kapatmak istediler ama kapatamadılar. Oğlumun katilleri belli. Fakat savcı korktuğu için veya başka çıkar ilişkileriyle hiçbir şey yapmamakta" dedi.

Adalet Bakanlığı'na yapılan kanun yararına bozma başvurusunun reddedildiğini hatırlatan Oğraş, "Adalet Bakanlığı Fettah Tamince'nin ismi var diye bu başvuruyu kabul etmedi. Katiller belli olduğu halde, Fettah Tamince'nin bizi yönetenerle ilişkisi olduğu için hiçbir şey yapılmıyor" ifadelerini de kullandı.

Baba Oğraş, "Adalet istiyorum. Başka hiçbir talebimiz yok" diyerek sözlerini noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Olayın yaşandığı 2011 yılında kayıtlara intihar olarak geçen Burak'ın şüpheli ölümüyle ilgili babası Murat Oğraş, 10 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

Geçen yılın ağustos ayında, baba Oğraş'ın tespit ettiği 6 şüpheliden ikisi yeniden ifadeye çağrılmış, o tarihte 43 yaşında olmasına karşın 16 yaşındaki öğrencilerle aynı lojmanda konaklayan şüphelilerden F.P., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir diğer şüpheli C.A.'nın ise yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı. Dönemin Antalya Emniyet Müdürü Rixos'ta yönetici olmuştu. Olayın yaşandığı otelin sahibi Fettah Tamince, o tarihte Fetullah Gülen'e yakınlığıyla biliniyordu.

Burak'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten eski Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amiri Nurullah Güler, şu anda FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunuyor.

Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ise, olaydan 10 ay sonra emekli olup Rixos Otel'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlamıştı.