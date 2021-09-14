Tanal, AKP'li belediyeye 'bankamatik gazetecilerini' sordu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e yönelttiği soruda, "belediye şirketinde çalışıyor görünüp belediyeye hiç uğramayan gazetecileri" sordu.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2021 Salı, 09:22
Tanal, AKP'li belediyeye 'bankamatik gazetecilerini' sordu
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CHP'li Tanal, Şanlıurfa'daki usulsüzlüklere yönelik soru ve eleştirilerine devam ediyor.

Daha önce de yönelttiği eleştiriler nedeniyle AKP'lilerin hakaret ve hedef göstermelerine maruz kalan Tanal, bu kez belediyeye 'bankamatik personelleri'ni sordu.

Sosyal medyadan AKP'li Belediye Başkanı Beyazgül'e sorular yönelten Tanal, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye şirketinde çalışıyor görünüp, belediyeye hiç uğramayan gazeteciler var mı? Varsa kaç gazeteci veya televizyon çalışanı var. Bu bankamatik personeller fiilen hangi TV ve gazetelerde çalışıyor. Şeffaf olmakta yarar var" dedi.


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