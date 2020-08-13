Tanal’dan uyarı: Pozitif vakalar şehir içi otobüsleri kullanıyor

13 Ağustos 2020 Perşembe, 14:18

Erzurum’da evde karantinada olması gereken koronavirüs hastalarının dışarı çıkıp kalabalığın arasına karıştığı yönündeki uyarısıyla kentte Valilik tarafından ‘Çat Kapı’ ekipleri oluşturulmasını sağlayan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, benzer uyarıyı memleketi Şanlıurfa için yaptı.

Tanal, Şanlıurfa’da hastanede virüs kaptığı tespit edilip eve gönderilen hastaların şehir için otobüslerini kullandığı, dışarıda dolaştıkları uyarısında bulunurken, karantinadaki hastaların tüm ihtiyaçlarının da giderilmesi gerektiğini kaydetti.

"HASTALARIN HER TÜRLÜ İHTİYAÇLARI KARŞILANMALIDIR"

Tanal’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Erzurum’da evde karantinaya alınan korona virüs hastalarının dışarı çıkıp, halkın arasına karıştığı yönündeki uyarımız sonrası Erzurum Valiliği tarafından sağlık personeli ve polislerden oluşan ‘Çat Kapı’ timleri oluşturuldu. Şimdi benzer uyarıyı, paylaşılan bilgiler doğrultusunda Şanlıurfa, Siverek için yapıyoruz. Şanlıurfa’da hastanelerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve durumu kritik olmayan hastalar, ellerine ilaç tutuşturularak eve yollanıyor. Virüs kaptığı kesinleşen, yanında yakını bulunmayan, imkanı olmayan hastalar, şehir içi otobüslerine binip eve gidiyor. Şanlıurfa, Siverek halkı kaderine terk edilmemelidir. Şanlıurfa’da da Covid-19 testi pozitif çıkan ve eve yollanan, ikametgahında kendini karantinaya alınması istenen hastalar, Erzurum’daki ‘Çat Kapı’ uygulaması benzeri bir uygulamayla denetlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Pozitif vakaları kendi haline bırakarak, ‘Saldım çayıra, Mevlam kayıra’ mantığıyla virüsle başedemeyiz. Şanlıurfa’daki pozitif vaka sayısındaki artış korkutuyor. Bu yüzden gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da azami hassasiyet gösterilmelidir. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmalıdır. Şanlıurfa Valiliği’ne sesleniyorum: Korona virüs hastalarının halkın içinde dolaşmaları, ziyaretçi kabul etmeleri, şehir içi otobüslerle eve yollanmaları, seyahat etmeleri engellenmelidir. Ayrıca çalışamayan, işine ara veren, maddi durumu kötü olan korona virüs hastaları, evde aç susuz bırakılmamalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği her türlü ihtiyaçları karşılanmalıdır.”







