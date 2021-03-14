Taner Ölmez ve Serkan Keskin’li Barabar'dan sağlık emekçilerine teşekkür konseri
Mucize Doktor dizisiyle tanınan oyuncu Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda oyuncu Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar grubu Tıp Bayramı’nı İş Sanat sahnesinde kutluyor. Sağlık çalışanlarına bir teşekkür amacı taşıyan bu konserde grup, Anadolu’nun sevilen türkülerini kendisine özgü bir yorumla seslendiriyor.
Konserde “Bahçe Duvarından Aştım”, “Lingo Lingo”, “Feridem” gibi türküler dinleyiciyle buluşuyor.
Barabar'da Taner Ölmez ve Serkan Keskin’in yanı sıra müzisyenler Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan da yer alıyor.
Konser ilk gösteriminin yapılacağı 14 Mart saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.
İş Sanat’ın mart ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald’ın şarkıları “Caz Baharı” konserinde solistler Sibel Köse, Erdem Özkan ve Şenova Ülker Caz Orkestrası’nın yorumuyla 20 Mart’ta yayımlanacak.
Klasik müzik serisinde 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.
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