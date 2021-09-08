Tanıklarıyla Fahrelnissa Zeid'in hayatı
Dünya sanatının önemli isimlerinden Fahrelnissa Zeid'in hayatını anlatan yeni bir kitap basıldı: "Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru."
Fahrelnissa Zeid’in (1901-1991) yaşamını ve sanatını kapsamlı bir şekilde ele alan “Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru” isimli kitap Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıktı.
Yazarlığını Yahşi Baraz’ın, editörlüğünü ise sanat tarihçisi Dr. Özlem İnay Erten ve Oğuz Erten’in yaptığı kitap, Zeid ailesinin katkılarıyla hazırlandı.
Sanatçıyı ve birçok aile üyesini yakından tanıma fırsatına erişmiş, Türkiye’nin ilk sanat galericilerinden Yahşi Baraz’ın kişisel tanıklıklarına dair anlatımlar ve arşivinden derlenen belgelerle zenginleşen kitap, sanatçının yaşamı ve eserlerini içeren en kapsamlı yayınlardan biri olma niteliğini taşıyor.
MONGERİ BİNASI'NDA YENİ SERGİ
Kitapla eş zamanlı olarak bir de sergi açılıyor. 21 Eylül'de kapılarını açacak olan “Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru” başlıklı sergi Türkiye’de modern sanatın öncülerinden biri olan ve “Paris Ekolü” sanatçıları arasında yer alan Zeid’in, erken tarihli figüratif resimlerinden soyut çalışmalarına ve 1970 sonrası yoğunlaştığı portrelerine kadar geniş bir seçkiye yer veriyor.
Küratörlüğünü Oğuz Erten'in üstlendiği sergi 30 Ekim'e kadar Bozlu Art'ın Şişli'deki Mongeri Binası'nda ziyaret edilebilir.
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