Tanınmış cerrah sağa sola ateş açmıştı! Olayın ardından dram çıktı
Ankara'da geçen perşembe akşamı, evinin balkonundan sağa sola ateş etmeye başlayan kişinin, Türkiye'nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın arkasında büyük bir dram çıktı.
Ankara'da, 3 Eylül Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesinde bir kişinin ikamet ettiği evin içerisinden çevreye ateş ettiği ihbarı üzerine Özel Harekat Timleri'nin acilen bölgeye sevki sonrası zanlı, içerisinde görevli bulunmayan iki resmi ekip otosuna ateş etti. Saatlerce süren ikna çabaları sonrasında saldırgan yakalandı.
"PSİKOLOJİM BOZULDU"
Yakalanan kişinin, Türkiye’nin tanınmış cerrahlarından Prof. Dr. Semih Aytuğ olduğu ortaya çıktı. Aytuğ, emniyete verdiği ifadesinde, olay anını bile hatırlamadığını korona virüs nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtti.
PROFESÖR OLAN EŞİNİ KIZI ÖLDÜRMÜŞTÜ
Prof. Dr. Aytuğ’un kızı Başak Aytuğ, 24 Mart 2008 tarihinde babası gibi akademisyen olan annesini öldürmüştü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aytuğ parlak bir kariyere sahipti ve kızı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Müebbet hapis cezası alan ve hala ceza evinde olan Başak Aytuğ, ifadesinde cinayeti bir şahsın yönlendirmesi ile işlediğini belirtmişti.
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