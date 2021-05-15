Tanrıkulu: 'İşkenceye sonsuz toleransla devam etmek istiyorlar'
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Adalet ve Kalkınma Partisi işkenceye sıfır tolerans ile iktidara gelmişti, ama şimdi işkenceye ve işkenceciye sonsuz tolerans ile iktidarına devam etmek istiyor” dedi.
Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Nisan 2021 Raporu hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçen ay 233 kişinin işkenceye maruz kaldığını belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, hazırladığı Türkiye İnsan Hakları İhlalleri Nisan 2021 Raporu’nu açıkladı. Raporda 16’sı kadın, 249’u iş cinayeti olmak üzere toplam 275 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği kaydedildi. Rapora göre bir ayda 32 toplantı ve gösteri yürüyüşüne müdahale edildi, 16 eylem ve etkinlik yasaklandı, eylem ve etkinliklerde 308 kişi gözaltına alındı, 65 kişi katıldığı eylem ve etkinlikler nedeniyle mahkum oldu. Raporda bir ayda 233 kişinin işkenceye maruz kaldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı’nın kolluk güçlerinin müdahale ettiği olaylarda telefon ile görüntü alınmasını yasaklayan genelgesini hatırlatan Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisi işkence sıfır tolerans ile iktidara gelmişti ama şimdi işkenceye ve işkenceciye sonsuz tolerans ile iktidarına devam etmek istiyor” diye konuştu.
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